Аукцион Янтарного комбината по продаже изумрудов не состоялся из-за высокой стоимости лотов

Выставленные Калининградским янтарным комбинатом на аукцион два килограмма изумрудов не были проданы. Аукцион должен был пройти на торговой площадке АО "Биржа Санкт-Петербург". Об этом Клопс.Ru сообщил главный специалист биржи Игорь Акимов.
"Предварительно желающих было довольно много, но из-за того, что цена на этот лот была завышена, фактически подал документы и выплатил задаток один участник. Аукцион не состоялся", — пояснил Игорь Акимов.
Стартовая цена лота — 2,7 млн рублей. Торги должны были состояться в понедельник, 20 февраля. Драгоценные камни добыты в шахте поселка Малышева в Свердловской области.
"На аукцион одним лотом выставлены изумруды, добытые на малышевском месторождении в декабре 2016 года. В составе лота — камни трех сортов весом 1 кг 672 грамма, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов, что в итоге составляет 2 килограмма 261 грамм", — анонсировала торги пресс-секретарь Янтарного комбината Анна Манахова.
Напомним, в 2015 году Калининградский янтарный комбинат нашёл
под Екатеринбургом редкий изумруд. Общий вес камня в штуфе составляет 230 граммов, чистый вес изумруда — 220 граммов. Его длина — 7,5 на 3 сантиметра. Цвет — самый зелёный, а сорт — наполовину первый, а наполовину — второй. Подобные образцы интересны не столько для производства ювелирных изделий, сколько в качестве коллекционного экземпляра.
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