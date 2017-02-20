Янтарный комбинат первым в России продаст крупную партию изумрудов на электронном аукционе
Фото пресс-службы Янтарного комбината
Калининградский янтарный комбинат выставил на электронный аукцион два килограмма уральских изумрудов. Об этом сообщает пресс-служба комбината.
Торги состоятся сегодня (в понедельник, 20 февраля). Аукцион организован в пос. Малышева Свердловской области на торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург". Стартовая цена лота — 3 млн 259 тыс. 750 рублей.
Как уточняет ТАСС
, Калининградский янтарный комбинат впервые в России выставил на электронный аукцион партию уральских изумрудов общим весом более двух килограммов. Драгоценные камни добыты в шахте поселка Малышева в Свердловской области.
"На аукцион одним лотом выставлены изумруды, добытые на малышевском месторождении в декабре 2016 года. В составе лота — камни трех сортов весом 1 кг 672 грамма, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов, что в итоге составляет 2 килограмма 261 грамм", — рассказала пресс-секретарь предприятия Анна Манахова.
Напомним, в 2015 году Калининградский янтарный комбинат нашёл
под Екатеринбургом редкий изумруд. Общий вес камня в штуфе составляет 230 граммов, чистый вес изумруда — 220 граммов. Его длина — 7,5 на 3 сантиметра. Цвет — самый зелёный, а сорт — наполовину первый, а наполовину — второй. Подобные образцы интересны не столько для производства ювелирных изделий, сколько в качестве коллекционного экземпляра.
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