Янтарный комбинат первым в России продаст крупную партию изумрудов на электронном аукционе

Калининградский янтарный комбинат выставил на электронный аукцион два килограмма уральских изумрудов. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Торги состоятся сегодня (в понедельник, 20 февраля). Аукцион организован в пос. Малышева Свердловской области на торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург". Стартовая цена лота — 3 млн 259 тыс. 750 рублей.



Как уточняет Как уточняет ТАСС , Калининградский янтарный комбинат впервые в России выставил на электронный аукцион партию уральских изумрудов общим весом более двух килограммов. Драгоценные камни добыты в шахте поселка Малышева в Свердловской области.



"На аукцион одним лотом выставлены изумруды, добытые на малышевском месторождении в декабре 2016 года. В составе лота — камни трех сортов весом 1 кг 672 грамма, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов, что в итоге составляет 2 килограмма 261 грамм", — рассказала пресс-секретарь предприятия Анна Манахова.