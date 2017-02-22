Путин подписал закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья для россиян
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья для граждан России. Об этом сообщает
ТАСС.
Согласно документу, бесплатная приватизация жилья в стране не будет завершена с 1 марта 2017 года. На официальном сайте президента информации о подписании законопроекта пока не размещено.
10 февраля 2017 года депутаты Госдумы единогласно приняли
закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. Ранее предполагалось, что право на бесплатную приватизацию жилья до 1 января 2020 года имеют только жители Крыма, переселенцы из аварийных домов и сироты. Остальные же граждане могут сделать это только до марта.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.