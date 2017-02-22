В Калининграде прошёл первый кинопоказ для кормящих матерей

В кинокафе "Новости", расположенном в калининградском арт-пространстве "Квартира", в понедельник, 21 февраля, состоялся показ фильма Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы" для кормящих мам. Об этом Клопс.Ru сообщила идейный вдохновитель мероприятия Ксения Борзых.



"Идея родилась после просмотра новостей, где говорили, что в некоторых кинотеатрах Испании устраивают такие просмотры. Вот я и подумала, почему бы и нам не попробовать", — объяснила Борзых. На показ пришли семь женщин с детьми. По словам Ксении, от обычного киносеанса мероприятие отличалось приглушённым звуком, понимающим окружением и расслабленной обстановкой.



Владелица кинокафе Снежана Рыжкова объяснила выбор фильма. "У нас есть дистрибьюторы, которые поставляют нам фильмы. Мы их предложили девочкам на выбор. Он пал на "Идеальных незнакомцев". Это вроде бы лёгкое кино, но оно заставляет задуматься. В нём затрагивается широкий спектр семейных психологических проблем", — рассказала она. — Такие мероприятия нужно проводить, так как в период кормления малыша женщины находятся в некой изоляции. А если выходят в свет, то всегда найдутся те, кто может посмотреть косо, если ребёнок заплачет или его нужно покормить".



Ксения Борзых отметила, что первый опыт такого кинопоказа оказался очень успешным. В будущем подобные мероприятия планируется устраивать пару раз в месяц.