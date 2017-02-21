В Калининграде ветер опрокинул остановку и повалил дерево на машину такси (фото)
Фото Сергея Терещенко из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининградской области"
В Калининграде во вторник, 21 февраля, из-за ветра пострадала машина такси, остановка транспорта и фасад студенческого общежития. Об этом сообщают очевидцы.
Так, на ул. Мусоргского на машину такси упало дерево. В результате происшествия у автомобиля разбито заднее стекло. Сейчас водитель ожидает приезда сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. После этого он планирует обратиться за компенсацией убытков к городским дорожникам.
Фото Сергея Терещенко из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининградской области"
В конце улицы Дзержинского в Калининграде ветер перевернул остановку транспорта. Конструкция лежит на одном боку.
А на здании студенческого общежития на ул. Невского сорвана обшивка фасада. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде
". Сообщается, что территория огорожена, там ждут специалистов аварийных служб.
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Напомним, в Калининградской области с 21 по 23 февраля объявляется
штормовое предупреждение. Ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 15—20 м/с.
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