В Калининграде ветер опрокинул остановку и повалил дерево на машину такси (фото)

В Калининграде во вторник, 21 февраля, из-за ветра пострадала машина такси, остановка транспорта и фасад студенческого общежития. Об этом сообщают очевидцы.



Так, на ул. Мусоргского на машину такси упало дерево. В результате происшествия у автомобиля разбито заднее стекло. Сейчас водитель ожидает приезда сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. После этого он планирует обратиться за компенсацией убытков к городским дорожникам.

Фото Сергея Терещенко из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининградской области"



В конце улицы Дзержинского в Калининграде ветер перевернул остановку транспорта. Конструкция лежит на одном боку.

Фото Ярослава Васильева



А на здании студенческого общежития на ул. Невского сорвана обшивка фасада. Об этом пишет " А на здании студенческого общежития на ул. Невского сорвана обшивка фасада. Об этом пишет " Комсомольская правда в Калининграде ". Сообщается, что территория огорожена, там ждут специалистов аварийных служб.

Фото Александра Камаева

Фото читателя Клопс.Ru