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В Калининграде ветер опрокинул остановку и повалил дерево на машину такси (фото)

14:47
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  • Фото Сергея Терещенко из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининградской области"
Фото Сергея Терещенко из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининградской области"
В Калининграде во вторник, 21 февраля, из-за ветра пострадала машина такси, остановка транспорта и фасад студенческого общежития. Об этом сообщают очевидцы.

Так, на ул. Мусоргского на машину такси упало дерево. В результате происшествия у автомобиля разбито заднее стекло. Сейчас водитель ожидает приезда сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. После этого он планирует обратиться за компенсацией убытков к городским дорожникам.
 
Фото Сергея Терещенко из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининградской области"

В конце улицы Дзержинского в Калининграде ветер перевернул остановку транспорта. Конструкция лежит на одном боку.
 
Фото Ярослава Васильева

А на здании студенческого общежития на ул. Невского сорвана обшивка фасада. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде". Сообщается, что территория огорожена, там ждут специалистов аварийных служб.
 
Фото Александра Камаева 
 
Фото читателя Клопс.Ru
 
Напомним, в Калининградской области с 21 по 23 февраля объявляется штормовое предупреждение. Ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 15—20 м/с.

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1 комментарий Правила комментирования

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Real11
Real11 #
15:29
Мда... на совесть лепили обшивку фасада.
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