Мэрия: в Калининграде уменьшилась средняя этажность жилых домов

Средняя высота жилых домов во всех районах Калининграда снизилась на один этаж. Об этом во вторник, 21 февраля, после оперативного совещания в администрации журналистам сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

"Очень хорошие тенденции по Центральному району. Если в 2015 году ввод жилья в эксплуатацию составлял 150 тысяч квадратных метров, то в 2016-м уже 77 тысяч. Я думаю, что в текущем году он станет ещё меньше, — сообщил Крупин. — И средняя этажность Центрального района по всем домам два года назад составляла 6,67 этажа, в прошлом — на один меньше".

Председатель КАиС отметил, что в Московском и Ленинградском районах города также не наблюдается тенденции к увеличению высоты зданий. В среднем она упала в 2016 году на 0,5-1 этаж.