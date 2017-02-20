Родители погибшего в Калининграде младенца добились возбуждения уголовного дела

Спустя восемь месяцев после смерти новорождённого Тимура Егорова в детской областной больнице следователи возбудили уголовное дело по факту его гибели. Об этом Клопс.Ru сообщил адвокат матери погибшего ребёнка Антон Самоха.



Сотрудники правоохранительных органов начали расследование дела по ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"). В его рамках проведут судебно-медицинскую экспертизу. Как пояснил Самоха, сейчас утверждается состав комиссии специалистов.