Родители погибшего в Калининграде младенца добились возбуждения уголовного дела
Фото из архива Анастасии Егоровой
Спустя восемь месяцев после смерти новорождённого Тимура Егорова в детской областной больнице следователи возбудили уголовное дело по факту его гибели. Об этом Клопс.Ru сообщил адвокат матери погибшего ребёнка Антон Самоха.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование дела по ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"). В его рамках проведут судебно-медицинскую экспертизу. Как пояснил Самоха, сейчас утверждается состав комиссии специалистов.
Ранее Клопс.Ru писал о том, что в мае 2016 года в Калининграде скончался
новорождённый. Мать ребёнка Анастасия Егорова считает, что сын умер по вине гусевских врачей, неправильно принявших роды. Женщина рассказывала, что медики больше 19 часов не принимали у неё роды и не сделали кесарево сечение. В результате новорожденный несколько месяцев пролежал сначала в Перинатальном центре, а затем — в детской областной больнице. Со временем у мальчика стали отказывать печень, почки, начались постоянные судороги. Вскоре ребёнок умер. Однако по факту его гибели в правоохранительных органах несколько раз отказывались
возбуждать уголовное дело.
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