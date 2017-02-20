В СК назвали предварительную причину гибели семимесячного мальчика в Гвардейске
В Гурьевском межрайонном следственном отделе установили предварительную причину гибели семимесячного мальчика в Гвардейске. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.
По результатам судебно-медицинского исследования на теле ребёнка не нашли повреждений и признаков удушья. По версии следствия, он скончался от синдрома внезапной детской смерти.
В воскресенье, 19 февраля, в Гвардейске погиб
семимесячный мальчик, спавший в коляске на застеклённом балконе. Мать уложила ребёнка спать после обеда. Форточка при этом была открыта. Около шести вечера женщина обнаружила, что сын не подаёт признаков жизни. Следователи продолжают проверку по факту случившегося.
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