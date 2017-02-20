В Гвардейске погиб грудной ребёнок, спавший на балконе

В воскресенье, 19 февраля, в Гвардейске, на ул. Мира, погиб семимесячный мальчик. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Информацию о смерти ребёнка подтвердили в региональном СК. По данным и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Натальи Гацко, мальчик спал в коляске на балконе. Официальная причина смерти пока не установлена, но, по данным источника Клопс.Ru, малыш перевернулся во сне на живот и задохнулся.

По факту произошедшего проводится проверка. Назначено патологоанатомическое исследование.