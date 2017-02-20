На перекрёстке аллеи Смелых и Окружной такси попало в ДТП, образовались километровые пробки (фото)

В Калининграде в понедельник, 20 февраля, на перекрёстке аллеи Смелых и Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовались трёхкилометровые пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



По их словам, дорогу не поделили два автомобиля, один из которых — такси. У обеих машин серьёзные технические повреждения.

Из-за этой аварии сразу на нескольких улицах образовались пробки. На Большой Окружной, в сторону ул. Суворова, длина затора составляет 1,8 км. На аллее Смелых пробка начинается от заправки, а её длина составила более 1 км. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения в районе перекрёстка составляет 7 км/ч. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства аварии.