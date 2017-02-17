В Калининградской области задолженность физлиц по имущественным налогам составила полмиллиарда рублей

В Калининградской области составляет 500 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщил глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов Павел Буренков.



По его словам, основная часть должников не платит налог длительное время. Если сумма долга по налогам свыше 3 тыс. рублей, то имущество должника арестовывается, если выше 10 тыс. рублей — ему ограничивается возможность выезда за рубеж. Самой действенной мерой Буренков назвал наложение ареста на банковские счета должника.

Большинство граждан платит налоги добровольно, и с каждым годом количество таких людей растёт, — отметил Буренков.