В Калининградской области задолженность физлиц по имущественным налогам составила полмиллиарда рублей
В Калининградской области составляет 500 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщил глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов Павел Буренков.
По его словам, основная часть должников не платит налог длительное время. Если сумма долга по налогам свыше 3 тыс. рублей, то имущество должника арестовывается, если выше 10 тыс. рублей — ему ограничивается возможность выезда за рубеж. Самой действенной мерой Буренков назвал наложение ареста на банковские счета должника.
Большинство граждан платит налоги добровольно, и с каждым годом количество таких людей растёт, — отметил Буренков.
В Калининграде проходят
рейды с целью поиска должников по транспортному налогу. На крупных стоянках города судебные приставы вычисляют неплательщиков и — в случае их отказа погасить задолженность — арестовывают движимое имущество.
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