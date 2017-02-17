Свобода слова или подсудное дело: калининградцы о том, можно ли критиковать коллег в соцсетях

В четверг на заседании областной думы едва не произошёл скандал. Во время обсуждения кандидатуры думского представителя в комиссии адвокатской палаты глава последней Алексей Созвариев раскритиковал своего коллегу Олега Ефимова за посты в соцсетях. Ефимов претендовал на место представителя в комиссии, которая занимается приёмом квалификационных экзаменов у юристов на присвоение статуса адвоката и рассмотрением жалоб. По словам Созвариева, Ефимов "негативно высказывается" о коллегах в Facebook и за это его можно даже "привлечь".

Депутаты почти единогласно проголосовали за назначение Олега Ефимова, однако споры не утихли. Так можно ли критиковать в соцсетях своих коллег? Клопс.Ru поинтересовался мнением участников конфликта и сторонних наблюдателей.

Алексей Созвариев, президент Адвокатской палаты Калининградской области: Это всё равно что выйти на улицу и публично оскорбить

— Те, кто считает, что "это моя личная страница, поэтому что хочу, то пишу", забывают, что ФСБ уже не одно дело возбудила по таким "личным высказываниям". Это всё равно что на улицу выйти и публично оскорбить человека.

Если, например, адвокат нарушил закон, положение, кодексы, это рассматривается на квалификационной комиссии. Решения принимаются в закрытом режиме, потому что там рассматриваются персональные данные как адвоката, так и заявителя. После принятия решения публиковать результаты можно только без указания фамилии, имени и отчества.

Уголовной ответственности за разглашение нет, но есть дисциплинарная и административная. Адвокат или заявитель, дело которого опубликовали в публичном доступе, имеет право обратиться в суд.

Если кто-то критикует публично своего коллегу, это наносит ущерб деловой репутации. Адвоката за подобное могут лишить статуса. Публично высказываться, что тот или иной адвокат плохой, поступил не по закону, — это, грубо говоря, оскорбление и клевета.

Олег Ефимов, юрист: Я говорил о необходимости реформировать адвокатуру

— Я не критиковал никого конкретно. Были посты, где говорилось, что работу адвокатуры необходимо реформировать, но в Адвокатской палате Калининградской области считают, что это якобы им вредит. Если бы я был адвокатом, то меня бы за такую конструктивную критику можно было бы лишить статуса. Но свобода слова есть — в том числе и для адвокатов.

На любые социальные сети распространяется действующее законодательство. Если есть состав административного либо уголовного правонарушения, то человек может быть привлечён к ответственности. Не должно быть вседозволенности в интернете, люди должны нести ответственность за свои слова.

К примеру, если одно издание обвиняет другое и это влияет на деловую репутацию СМИ, то могут быть взысканы суммы, начинающиеся от 10 тысяч рублей. А если вспомнить иск "Роснефти" к РБК, то там, по-моему, заявляли миллиарды, а взыскали 200 тысяч.

Александр Адерихин, писатель: Я за максимальную открытость

— Свобода слова для меня не пустой звук. Каждый человек имеет право высказывать своё мнение обо всём. Оскорблять — нельзя, мнение высказывать — можно.

Что же касается конкретной истории, то, если Ефимов действительно будет публиковать закрытую информацию с закрытых заседаний комиссий, я за него. Интересно, какие такие тайны от нас обсуждаются на закрытых заседаниях и кто принимает решение, что мне можно знать, а что — нет.

Я за максимальную открытость, в том числе и в деятельности такого весьма закрытого общественного института, как Адвокатская палата Калининградской области. Почему бы им не опубликовать информацию, кто из адвокатов какие нарушения совершил, сколько и какие замечания получили от судей во время процессов? Клиенты были бы благодарны за эту информацию. Как и за возможность знать, сколько определений было вынесено судом в адрес того или иного адвоката — например, из-за того, что тот не был готов к процессу.

Сами адвокаты рассказывают со смехом всевозможные истории. В частности, когда защитник по уголовному делу попросил для своего клиента больше, чем прокурор. Говорят, в суде было весело. Всем, кроме обвиняемого, понятное дело...

Дмитрий Евсюткин, публицист, блогер: Адвокаты не сонм архангела Михаила

— Адвокатское сообщество Калининградской области глубоко больно. Президент палаты выступает против того, чтобы адвокаты критиковали коллег в соцсетях, а будущий адвокат называет своей главной миссией борьбу с "недостойными" адвокатами. Опять сапожник печёт пироги, а кухарка управляет государством.

Адвокатскому сообществу нужно понять, что они не сонм архангела Михаила, а простые люди, в основном бывшие милиционеры, прокуроры и служащие госучреждений. По статусу и функциям они близки к бухгалтерам, а по этическим признакам — к журналистам. А теперь представьте, что мы будем запрещать бухгалтерам критиковать друг друга в соцсетях? Или вдруг какой-нибудь милый бухгалтер объявит крестовый поход против "нечестных коллег"? Что это вообще? Правильно, это цирк, где каждый сходит с ума по-своему, вместо того чтобы заниматься своим делом.

Можно критиковать кого угодно и в каком угодно тоне, главное — не забывать про принцип "время разбрасывать камни и время камни собирать". Шарик-то кругленький…

Алексей Елаев, зампред регионального отделения Ассоциации юристов России: Адвокатская палата не место для решения вопросов за закрытыми дверьми

— Я очень рад, что Калининградская областная дума показала себя как настоящий парламент: выслушала заинтересованную сторону, но решение приняла своё. И назначение Олега Ефимова — яркого юриста, с мнением которого я порой не согласен, но которого уважаю, — это очень хорошо для адвокатской палаты. Это позволит усилить открытость данной структуры для всего юридического сообщества региона.

Адвокаты тем отличаются от всех юристов, что им доверены уголовные дела, грамотная защита по которым означает, что невиновный останется на свободе и все смягчающие обстоятельства будут учтены. Такой институт нельзя оставлять без общественного контроля, превращать его в "вещь в себе", в место для решения "нужных вопросов" за закрытыми дверями.

Надеюсь, что областная дума потребует от Олега отчёта о проделанном и он его предоставит.

Что же до "Фейсбука", то это замечательный инструмент для выражения своего мнения, и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Без критического взгляда на происходящее не существует ни демократии, ни институтов гражданского общества. Чтобы понять, где, как и что нужно поменять, необходимо сначала увидеть, что происходит, правильно раскрыть проблемы. А для этого требуется высочайшая квалификация и скрупулёзное владение рассматриваемой ситуацией. Потому и критики в публичном пространстве так мало — её нужно развивать.

Антон Самоха, адвокат: Критика должна быть здоровой

— На адвокатов, освещающих свою деятельность в интернете, налагается ряд ограничений. Так, согласно п. п. 2.2 и 2.4 Правил поведения в Сети, адвокат должен быть сдержан и корректен. Публичное порицание в принципе недопустимо. За нарушение этих правил адвокат может быть подвергнут дисциплинарному наказанию.

Ситуация ухудшается, когда подобная нездоровая критика исходит от юристов. На них не распространяются законы адвокатуры. Их нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности. По сути, у них развязаны руки. Они могут писать что хотят и про кого хотят, даже если эта информация некорректна. Зачастую недобросовестные юристы этим активно пользуются. Они поливают грязью адвокатов, почему-то чувствуя в них конкурентов. Другие даже переходят на личности, выискивая в коллегах изъяны биографии. Третьи размещают негативные мнения о коллегах у себя на сайте.

Привлечь к ответственности их можно лишь за клевету, если есть основания. А осуждать может лишь общество и коллеги. Критиковать можно, но без перехода на личности. Многие, критикуя на "Фейсбуке", задевают личные качества, подвергают сомнению профессионализм. Это нездоровая критика.

Наталья Ромашина, журналист: Попытка самоутвердиться за счёт коллег — вот это плохо

— Конструктивная критика — это в целом хорошо. Она иногда помогает заметить ошибки, которые ты бы сам не увидел, в итоге, как бы банально это ни звучало, стать лучше, работать качественнее, больше, выше, сильнее. При этом не суть важно, откуда она идёт — от коллег внутри коллектива, или от коллег из другого издания, или вообще не от коллег.

Плохо, когда критика перестаёт быть по делу и когда люди начинают искать недостатки в работе коллег, чтобы просто показать, что мы якобы лучше. Попытка самоутвердиться за счёт коллег — вот это плохо. Плохо, если люди забывают о существовании профессионального сообщества, идут, например, в "Фейсбук" к коллегам и начинают оставлять желчные комментарии к чужим текстам. И да, мне кажется, это какие-то проблемы с самореализацией, потому что ведь в это время можно взять и сделать что-то более полезное. Что угодно будет более полезным в таком случае.