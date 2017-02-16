"Его даже привлечь можно": глава Адвокатской палаты Калининграда раскритиковал коллегу за посты в Facebook (видео)

Президент Адвокатской палаты Калининградской области Алексей Созвариев выступил против кандидатуры юриста Олега Ефимова на должность представителя от облдумы в квалификационной комиссии палаты. Созвариев объяснил это тем, что Ефимов "негативно высказывается" о коллегах на своей странице в Facebook.

Глава адвокатской палаты выступил на заседании регионального парламента в четверг, 16 февраля.

Указанная комиссия создаётся для приёма квалификационных экзаменов у юристов, претендующих на присвоение статуса адвоката. Также члены комиссии рассматривают жалобы на действия или бездействие адвокатов.

Отвечая на вопросы депутатов, Олег Ефимов заявил, что на новой должности он ставит перед собой задачу бороться с "недостойными" адвокатами.

По словам Алексея Созвариева, Ефимова и самого стоит "привлечь" за высказывания в соцсетях.

"Адвокатская палата не понаслышке знакома с Олегом Ефимовым. В "Фейсбуке" много постов есть, где он негативно высказывается об адвокатах. Можно было бы его и привлечь за такие высказывания", — заявил Созвариев.

По мнению адвоката, Ефимов в случае избрания будет публиковать в социальных сетях информацию с закрытых заседаний комиссии. Однако депутаты вступились за Олега Ефимова и упрекнули президента адвокатской палаты в том, что он не реагирует должным образом на сообщения о правонарушениях его коллег.

"Складывается ощущение, что вы напрочь их игнорируете: либо одобряете, либо поддерживаете, либо считаете, что это вас не касается. Постоянно получаю жалобы, что адвокаты подчас оказываются не лучше преступников, которых они защищают", — отметил депутат Игорь Рудников.

В итоге по результатам тайного голосования Олег Ефимов получил 34 голоса, против высказалась двое. В своём выступлении новый представитель облдумы заявил, что и дальше будет отстаивать права жителей и бизнеса. Ефимов отметил, что адвокатская палата, действительно, является очень закрытым органом и никто не рассказывает публично о "безобразии", которое там творится.