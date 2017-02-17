В Калининграде предложили назвать улицу в честь погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы

В Калининграде предложили назвать одну из городских улиц в честь погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.



Депутат рассказал, что идея является хорошей. По словам Кропоткина, выйти с инициативой о присвоении названия должны представители общественности.

Я двумя руками за, но мне нужна инициатива от общественности. Сегодня уже какое-то время прошло после трагедии, поэтому уже можно думать о том, чтобы увековечить память и имя Доктора Лизы, — рассказал председатель горсовета.