В Калининграде предложили назвать улицу в честь погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде предложили назвать одну из городских улиц в честь погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
Депутат рассказал, что идея является хорошей. По словам Кропоткина, выйти с инициативой о присвоении названия должны представители общественности.
Я двумя руками за, но мне нужна инициатива от общественности. Сегодня уже какое-то время прошло после трагедии, поэтому уже можно думать о том, чтобы увековечить память и имя Доктора Лизы, — рассказал председатель горсовета.
Трагедия произошла
в декабре 2016 года. В результате крушения Ту-154 погибли 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и доктор Елизавета Глинка.
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