Крым и карамельки: горсовет Калининграда утвердил названия четырёх новых улиц
Калининградские депутаты проголосовали за названия новых улиц города. Об этом стало известно во время заседания городского совета в пятницу, 17 февраля.
Так, в районе Смольного парка и Балтийского шоссе появится улица Карамельная. Название выбирали с учётом планов по строительству детского хосписа благотворительной организации "Верю в чудо". Ранее это название было одобрено
топонимической комиссией Калининграда. Также в Центральном районе города появится улица Планерная.
В восточной части города, в районе улиц Аксакова — Флотской — Денисова — Крымской, появятся улицы Кипарисовая и Ливадийская. По мнению городских властей, было логично поддерживать
в названиях улиц микрорайона тему Крыма.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.