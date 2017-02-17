Калининградские депутаты запретили застройку сквера напротив ДКМ
Депутаты городского совета утвердили изменения в Правила землепользования и застройки, которые запрещают любое строительство на территории сквера напротив Дома культуры моряков. Такое решение было принято на заседании горсовета в пятницу, 17 февраля.
Председатель комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам Валерий Макаров заявил о том, что застройщики могут забыть
о данном участке. Ранее на этом месте планировали
возвести торговый центр.
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