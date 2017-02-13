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Главная Новости Общество

Макаров о сквере напротив ДКМ: Пусть застройщики о нём забудут

20:36
  364 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Городские депутаты предложили запретить любое строительство на территории сквера напротив Дома культуры моряков и внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки. Об этом во время заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 13 февраля, сообщил её председатель Валерий Макаров.
 
"В зоне Р-5 запрещены все виды капитального строительства. Не секрет, много было "покушений" на этот участок, и сегодня была поставлена жирная точка в этой истории, чтобы все застройщики забыли про этот сквер", – сообщил Макаров.
 
Напомним, что ранее на этом земельном участке хотели построить торговый центр. Против строительства выступили местные жители.
 

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