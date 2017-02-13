Макаров о сквере напротив ДКМ: Пусть застройщики о нём забудут
Городские депутаты предложили запретить любое строительство на территории сквера напротив Дома культуры моряков и внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки. Об этом во время заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 13 февраля, сообщил её председатель Валерий Макаров.
"В зоне Р-5 запрещены все виды капитального строительства. Не секрет, много было "покушений" на этот участок, и сегодня была поставлена жирная точка в этой истории, чтобы все застройщики забыли про этот сквер", – сообщил Макаров.
Напомним, что ранее на этом земельном участке хотели построить торговый центр. Против строительства выступили
местные жители.
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