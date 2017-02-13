Макаров о сквере напротив ДКМ: Пусть застройщики о нём забудут

Городские депутаты предложили запретить любое строительство на территории сквера напротив Дома культуры моряков и внести соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки. Об этом во время заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 13 февраля, сообщил её председатель Валерий Макаров.

"В зоне Р-5 запрещены все виды капитального строительства. Не секрет, много было "покушений" на этот участок, и сегодня была поставлена жирная точка в этой истории, чтобы все застройщики забыли про этот сквер", – сообщил Макаров.