В Шотландии дикий тюлень покатался вместе с людьми на каяках (видео)

В Шотландии дикий тюлень решил покататься вместе с людьми на каяках. Видеозапись, на которой запечатлено млекопитающее, выложил на YouTube пользователь с ником TheKayakingkid.



После просмотра ролика становится понятно, что тюлень сначала просто следовал за лодкой, а потом подплыл ближе и забрался на каяк.



Автор видео написал, что млекопитающее было совсем не агрессивно и не боялось людей. После того как тюлень поплавал, он спрыгнул в воду, но далеко уплывать не стал. Затем животное ещё несколько раз забиралось на каяк.