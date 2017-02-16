В Калининградской облдуме предложили ввести дресс-код для журналистов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Депутат Калининградской областной думы Александр Мусевич предложил ввести для журналистов дресс-код при посещении регионального парламента. Об этом он заявил в четверг, 16 февраля.
Может, ввести дресс-код для представителей средств массовой информации? Я не ханжа, но иногда они приходят не в самом подобающем виде. В рабочем порядке нужно переговорить с руководителями СМИ об этом, — предложил Мусевич.
Попытки ввести дресс-код для российских чиновников предпринимались
в апреле 2014 года. А в январе 2011 года с предложением ввести общероссийский дресс-код для женщин выступали
представители РПЦ.
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