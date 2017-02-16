В Калининградской облдуме предложили ввести дресс-код для журналистов

Депутат Калининградской областной думы Александр Мусевич предложил ввести для журналистов дресс-код при посещении регионального парламента. Об этом он заявил в четверг, 16 февраля.

Может, ввести дресс-код для представителей средств массовой информации? Я не ханжа, но иногда они приходят не в самом подобающем виде. В рабочем порядке нужно переговорить с руководителями СМИ об этом, — предложил Мусевич.