Воищев о продаже 27 соток земли за 63 тысячи рублей: Это нормальная цена

Глава администрации Советска заявил, что его сделка по продаже самому себе земельного участка законна. Об этом он рассказал в четверг, 16 февраля, отвечая на вопрос корреспондента Клопс.Ru.

Прокуратура пока никаких нарушений не нашла. По одной простой причине: данный вопрос рассматривается в суде. И суд примет решение. Но моё мнение — что всё законно, — заявил Воищев.

При этом на вопрос о низкой стоимости — 63,6 тысячи рублей за 2,7 тысячи квадратных метров — Воищев ответил, что это нормальная цена.

Приезжайте и в общем порядке заявляйтесь. Будет у вас возможность — значит, тоже купите. Приезжайте в Советск, — заключил Воищев.

О том, что Николай Воищев сам себе продал земельный участок площадью в 2,7 тысяч квадратных метра за 63,6 тыс. рублей прокуратура сообщила 10 февраля 2017 года. Депутаты Советского городского округа планировали провести проверку в отношении главы администрации.