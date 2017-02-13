Депутаты Советска проверят Воищева на нарушение антикоррупционного закона
Депутаты Советского городского округа проведут проверку в отношении главы администрации Николая Воищева, который продал сам себе порядка 2,7 тыс. квадратных метров земли. Об этом Клопс.Ru сообщила мэр Советска Наталья Сорока в понедельник, 13 февраля.
"Вопрос о проведении в отношении главы администрации Воищева Николая Николаевича проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством, будет вынесен и рассмотрен комиссией по контролю и профилактике коррупционных и иных правонарушений окружного совета депутатов Советского городского округа. Комиссия ещё не заседала – пока идёт согласование с её членами о дате и времени. Пока комментировать что-то преждевременно", – сообщила Наталья Сорока.
Она также отметила, что члены комиссии не будут проверять, занизил ли Николай Воищев стоимость земельного участка общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров, который он продал сам себе всего за 63,6 тыс. рублей. Напомним, что о продаже участка прокуратура Советска сообщила
10 февраля 2017 года.
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