Депутаты Советска проверят Воищева на нарушение антикоррупционного закона

Депутаты Советского городского округа проведут проверку в отношении главы администрации Николая Воищева, который продал сам себе порядка 2,7 тыс. квадратных метров земли. Об этом Клопс.Ru сообщила мэр Советска Наталья Сорока в понедельник, 13 февраля.

"Вопрос о проведении в отношении главы администрации Воищева Николая Николаевича проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством, будет вынесен и рассмотрен комиссией по контролю и профилактике коррупционных и иных правонарушений окружного совета депутатов Советского городского округа. Комиссия ещё не заседала – пока идёт согласование с её членами о дате и времени. Пока комментировать что-то преждевременно", – сообщила Наталья Сорока.