Глава администрации Советска продал участок земли самому себе

Прокуратура Советска выяснила, что глава администрации округа за 63 613 рублей продал самому себе земельный участок площадью 2 736 квадратных метров на улице Тильзитской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Договор купли-продажи был заключён в декабре 2015 года. Ранее, в августе 2015 года, постановлением главы администрации Советского городского округа была утверждена схема расположения впоследствии проданного земельного участка на кадастровом плане.



Согласно межевому плану, проданный земельный участок для строительства индивидуального жилого дома был образован путём объединения соседних земельных участков, один из которых ранее глава администрации получил в аренду сроком до декабря 2020 года для строительства ИЖД.



Однако на момент объединения указанных земельных участков (август 2015 года) на ранее арендованном земельном участке строительство жилого дома было окончено.



В связи с этим получилось, что образование нового земельного участка с разрешённым использованием для строительства индивидуального жилого дома не соответствует фактическому использованию земельного участка.



А то, что участок был продан главой администрации самому себе, свидетельствует о наличии конфликта интересов, считают в прокуратуре. По результатам проверки решение об образовании земельного участка для строительства индивидуального жилого дома признано не соответствующим требованиям земельного законодательства. Кроме того, при заключении договора купли-продажи указанного земельного участка нарушены положения как земельного законодательства, так и законодательства о противодействии коррупции.



Прокурор направил в Советский городской суд иск с требованием признать постановление главы администрации Советского городского округа недействительным с момента принятия и аннулировать сделку.