Из-за тумана в Калининграде пассажирам пришлось возвращаться в Домодедово и ночевать на турбазе в лесу

Люди, летевшие одним из авиарейсов, который должен был прибыть в Калининград накануне, 15 февраля, вынуждены были вернуться в аэропорт Домодедово. Об этом Клопс.Ru рассказали сами пассажиры.



Самолёт компании "Уральские авиалинии" должен был приземлиться в Храброво в 17:00. Однако из-за сильного тумана он долго кружил над Калининградом, после чего развернулся и полетел обратно в Домодедово. Там пассажирам предложили разместиться в зале ожидания. "Хамили, грубили, ничего непонятно, в итоге сказали, что до шести утра рейсов не будет", — написала у себя на странице в "Инстаграме" пассажирка Мария.

Только после переговоров с администрацией аэропорта их отвезли для ночёвки на подмосковную турбазу, расположенную в лесу. Попасть в Калининград пассажирам удалось только сегодня утром.