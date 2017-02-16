Из-за тумана в Калининграде пассажирам пришлось возвращаться в Домодедово и ночевать на турбазе в лесу
Люди, летевшие одним из авиарейсов, который должен был прибыть в Калининград накануне, 15 февраля, вынуждены были вернуться в аэропорт Домодедово. Об этом Клопс.Ru рассказали сами пассажиры.
Самолёт компании "Уральские авиалинии" должен был приземлиться в Храброво в 17:00. Однако из-за сильного тумана он долго кружил над Калининградом, после чего развернулся и полетел обратно в Домодедово. Там пассажирам предложили разместиться в зале ожидания. "Хамили, грубили, ничего непонятно, в итоге сказали, что до шести утра рейсов не будет", — написала у себя на странице в "Инстаграме" пассажирка Мария.
Только после переговоров с администрацией аэропорта их отвезли для ночёвки на подмосковную турбазу, расположенную в лесу. Попасть в Калининград пассажирам удалось только сегодня утром.
В среду, 15 февраля, рейсы на Калининград перенаправляли
в другие города из-за тумана. Сегодня пресс-секретарь аэропорта Храброво Наталья Грицун рассказала Клопс.Ru, что с 8:15 самолёты принимаются и отправляются в штатном режиме.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.