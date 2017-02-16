Бизнес-омбудсмен Калининградской области заявил об увеличении количества предпринимателей в регионе

В Калининградской области в 2016 году стало на полторы тысячи больше предпринимателей. Об этом в четверг, 16 февраля, во время шестого заседания областной думы рассказал бизнес-омбудсмен региона Георгий Дыханов во время её шестого заседания.



"Один из важных показателей — рост количества предпринимателей. Другие показатели: мы видим незначительный рост ВРП на 0,5 процента", — отметил Дыханов.



Бизнес-омбудсмен рассказал, что не оправдались ожидания федеральных экспертов о массовом сокращении предпринимателей после 1 апреля 2016 года. Георгий Дыханов считает, что в ближайшее время убыточные предприятия региона начнут приносить прибыль.