Бизнес-омбудсмен Калининградской области заявил об увеличении количества предпринимателей в регионе
Георгий Дыханов. Автор фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области в 2016 году стало на полторы тысячи больше предпринимателей. Об этом в четверг, 16 февраля, во время шестого заседания областной думы рассказал бизнес-омбудсмен региона Георгий Дыханов во время её шестого заседания.
"Один из важных показателей — рост количества предпринимателей. Другие показатели: мы видим незначительный рост ВРП на 0,5 процента", — отметил Дыханов.
Бизнес-омбудсмен рассказал, что не оправдались ожидания федеральных экспертов о массовом сокращении предпринимателей после 1 апреля 2016 года. Георгий Дыханов считает, что в ближайшее время убыточные предприятия региона начнут приносить прибыль.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов говорил
, что Калининградской области необходимо сосредоточиться на том, чтобы стать зоной эффективного производства. Он говорил, что для этого необходимы особые таможенный режим и режим по издержкам.
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