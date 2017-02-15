"Гидротехник" предлагает осушать Нижнее озеро для его очистки



По его словам, в районе пешеходного моста у ГТРК "Янтарь" необходимо проложить дополнительный сброс из труб ПВХ, установить технический колодец и задвижки. После этого появится возможность понижать уровень воды на полтора метра, что позволит упростить обслуживание фонтана. Также предлагается провести укрепление берегов пруда железобетонными фигурными плитами. Стоимость данных работ составляет 700 тысяч рублей.

В районе каскада "Гидротехник" предлагает установить новую задвижку. Это, по словам, директора предприятия позволит облегчить сброс воды. Работы по установке задвижки обойдутся предприятию в 100 тысяч рублей.

Самые дорогостоящие работы планируется провести вблизи Дворца творчества детей и молодёжи. На этом участке для обеспечения бесперебойного водоотведения воды с "верхней" доли пруда в "нижнюю" предлагается заменить существующую переливную трубу диаметром 200 мм., на трубу диаметром 500 мм., с установкой регулируемого водослива и сороудерживающей решетки. Также предусматривается установка дополнительного переливного коллектора. Данные работы позволят полностью осушить водоём для его очистки. Общая стоимость работ у Дворца творчества детей и молодёжи составит порядка 21 миллиона рублей.

"Наше техническое решение позволит независимо ни от чего регулировать воды в озере и в любой момент его можем осушить и очистить", - отметил Мойса.

Ранее стало известно, что администрация Калининграда планирует обязать подрядные организации использовать антивандальные люки для и колодцев и водоприёмников. Это позволит минимизировать убытки городского бюджета от хищения этих элементов.

МБУ "Гидротехник" предлагает усовершенствовать систему водоотведения Нижнего пруда. Это позволит полностью осушать водоём для его очистки. Об этом в среду, 15 февраля, во время технического совета администрации Калининграда сообщил директор предприятия Алексей Мойса.