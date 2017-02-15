Мэрия хочет обязать подрядчиков использовать антивандальные люки для колодцев и ливнёвок
Администрация Калининграда планирует обязать подрядные организации использовать антивандальные люки для и колодцев и водоприёмников. Об этом стало известно во время технического совета под руководством председателя комитета архитектуры и строительства мэрии Артура Крупина в среду, 15 февраля.
По словам чиновника, нововведение позволит минимизировать убытки городского бюджета от хищения этих элементов. "Несём колоссальные убытки из-за краж кабельной продукции, систем уличного освещения, люков. Всё должно быть закреплено так, чтобы только спецслужбы могли их открыть", — сказал Артур Крупин.
Члены технического совета пришли к мнению, что впредь все подрядные организации, которые осуществляют работы на территории Калининграда, должны использовать антивандальные люки и колодцы. Такие требования планируется прописывать в техническом задании тендеров.
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