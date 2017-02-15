В мэрии не исключили наличия "лишних" строчек в платёжках за "коммуналку"

В администрации Калининграда не исключают, что в платёжках за коммунальные услуги могут быть "лишние" строчки. Об этом во вторник, 14 февраля, после заседания комиссии по городскому хозяйству рассказал журналистам заместитель председателя одноимённого комитета Юрий Кондратьев.
По словам чиновника, такая ситуация сложилась из-за того, что начал действовать новый порядок оплаты услуг ЖКХ. "Я не исключаю, что, так как практика только складывается первый месяц, могут быть допущены ошибки при расчётах", — сообщил Кондратьев.
Зампредседателя комитета городского хозяйства добавил, что сам получил квитанцию на оплату коммунальных услуг за январь 2017 года с двумя "лишними" строчками. Чиновник отметил, что с каждым таким случаем необходимо разбираться индивидуально.
Новый порядок оплаты услуг ЖКХ действует
с 1 января 2017 года. О том, какие произошли изменения можно прочесть в материале Клопс.Ru.
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