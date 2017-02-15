Стало известно, когда выйдет снятый в Калининграде фильм "Чужой дед" с Лановым
Фильм "Чужой дед" режиссёра Джаника Файзиева, съёмки которого проходили в Калининграде, выйдет на телеканале НТВ 26 ноября 2017 года. Об этом сообщается в группе музея кёнигсбергского быта "Альтес хаус" "ВКонтакте"
.
Съёмки состоялись осенью прошлого года, они проходили
в том числе в помещении музея на ул. Красной. Одну из ролей — старика, противостоящего чёрным риелторам, исполнил Василий Лановой. Кроме того, там снялся
калининградский актёр Антон Арнтгольц.
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