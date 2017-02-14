Алиханов: Приводить в порядок воинские захоронения только к годовщинам неуважительно к памяти солдат

Врио губернатора Калининградской области навал неуважительным приведение в порядок воинских захоронений только к годовщинам Великой Отечественной войны. Об этом Антон Алиханов заявил журналистам во время рабочего выезда в Багратионовск во вторник, 14 февраля.

"Когда сегодня было обсуждение: "Давайте хотя бы к 75-ой годовщине..." Мне, конечно, это режет ухо. Это звучит как минимум неуважительно к памяти наших воинов. Поэтому эта работа не будет носить характер: "Давайте успеем к такому-то юбилею, а потом забудем". И будем за год вспоминать, к какому юбилею ещё нужно что-то приурочить", – сообщил Алиханов.