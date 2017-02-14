Алиханов: Приводить в порядок воинские захоронения только к годовщинам неуважительно к памяти солдат
Врио губернатора Калининградской области навал неуважительным приведение в порядок воинских захоронений только к годовщинам Великой Отечественной войны. Об этом Антон Алиханов заявил журналистам во время рабочего выезда в Багратионовск во вторник, 14 февраля.
"Когда сегодня было обсуждение: "Давайте хотя бы к 75-ой годовщине..." Мне, конечно, это режет ухо. Это звучит как минимум неуважительно к памяти наших воинов. Поэтому эта работа не будет носить характер: "Давайте успеем к такому-то юбилею, а потом забудем". И будем за год вспоминать, к какому юбилею ещё нужно что-то приурочить", – сообщил Алиханов.
Напомним, что во время посещения Багратионовска врио губернатора Калининградской области предложил
сохранить региональный совет по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне, но втрое сократить его численный состав. Первое заседание в обновлённом виде запланировано на апрель 2017 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.