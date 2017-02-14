Состав регионального совета по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне сократят в три раза
В Калининградской области сократят состав Совета по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне при губернаторе. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля, во время выезда главы региона Антона Алиханова в Багратионовск.
С предложением по сокращению совета выступил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Он рассказал, что изначально планировалось ликвидировать общественную организацию. Позже было принято решение о сокращении состава в два раза. Оставить предполагалось только активных членов совета.
Антон Алиханов во время посещения Музея истории края в Багратионовске предложил составить к середине марта новое положение о совете. В нём предполагается оставить только 10 участников. Возглавит организацию врио губернатора.
Планируется, что совет будет собираться раз в полгода. Первое заседание в обновлённом составе запланировано на апрель 2017 года.
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