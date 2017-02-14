На карте Калининграда появятся четыре новые улицы

В ближайшее время в Калининграде появятся четыре новые улицы. Такое решение приняла комиссия горсовета по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 14 февраля.



Чиновники утвердили названия для четырёх улиц Калининграда: в Центральном районе появятся Планерная и Карамельная. В Ленинградском районе — Кипарисовая и Ливадийская.



Решение по наименованию новых улиц будет окончательно оформлено на ближайшем заседании городского совета.