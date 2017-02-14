За неделю гриппом и ОРВИ заболели 7711 жителей Калининградской области
В Калининградской области продолжает снижаться число заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю к врачам обратились 7711 пациентов по всему региону, в то время как неделю назад — 7 47. Среди заболевших — 4306 детей. В Калининграде симптомы гриппа и ОРВИ обнаружились у 5231 человека. В процентном соотношении это ниже эпидемического порога на 23,4%.
Карантин введён в 26 школах и 15 детских садах региона.
Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости в регионе опустился
ниже эпидемического порога.
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