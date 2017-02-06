Грипп отступает: уровень заболеваемости в регионе опустился ниже эпидемического порога
В первую неделю февраля (с 30 января по 5 февраля) в Калининградской области существенно снизилась интенсивность эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
За медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 7 847 жителей области, в том числе 4 401 ребенок в возрасте до 14 лет. В целом число заболевших уменьшилось на 8,3%. Показатель заболеваемости по совокупному населению ниже порогового уровня на 24,1%.
В Калининграде за неделю в инфекционные стационары госпитализировано 84 заболевших, из них 55 детей в возрасте до 14 лет.
Обследовав 168 человек, подтвердили 66 случаев гриппа А(H3N2), 6 случаев гриппа В, а также случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.
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