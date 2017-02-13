Калининградские депутаты проголосовали за льготы для компаний, достраивающих проблемные дома

Городские депутаты поддержали проект закона "О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов, иных объектов недвижимости жилого назначения на территории Калининградской области". Он предусматривает ряд льгот для компаний, которые берутся достраивать проблемные дома. Об этом стало известно во время заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 13 февраля.

"Все последние годы мы шли навстречу обманутым дольщикам, давали льготы. Сегодня эти льготы закрепляются законом, чтобы уменьшить инвестиционную нагрузку застройщикам, которые берутся достраивать эти дома", - сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.