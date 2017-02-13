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Калининградские депутаты проголосовали за льготы для компаний, достраивающих проблемные дома

Автор: Владимир Аксёнов
18:56
  239 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Городские депутаты поддержали проект закона "О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов, иных объектов недвижимости жилого назначения на территории Калининградской области". Он предусматривает ряд льгот для компаний, которые берутся достраивать проблемные дома. Об этом стало известно во время заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 13 февраля.
 
"Все последние годы мы шли навстречу обманутым дольщикам, давали льготы.  Сегодня эти льготы закрепляются законом,  чтобы уменьшить инвестиционную нагрузку застройщикам,  которые  берутся достраивать эти  дома", - сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.
 
Напомним, что новым застройщикам проблемных домов предлагается предоставлять льготы на земельный налог и аренду участка до ввода объекта в эксплуатацию, вплоть до полного освобождения от данных платежей. По данным первого замминистра строительства Калининградской области Николая Телевяка, в регионе осталось всего семь проблемных объектов долевого строительства.
 

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