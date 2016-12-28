Минстрой: в Калининградской области осталось только семь проблемных новостроек

Список проблемных объектов долевого строительства в Калининградской области сократился до семи домов. В среду, 28 декабря, первый замминистра строительства Калининградской области Николай Телевяк сообщил, что были введены в эксплуатацию ещё четыре проблемных объекта.



"Четыре проблемных дома ООО "Инвест", расположенных по улице Клары Цеткин, были сданы благодаря совместным усилиям правительства Калининградской области, региональной службы государственного архитектурно-строительного надзора и комитета по архитектуре и строительству администрации Калининграда. Таким образом, своих квартир накануне Нового года дождались 40 человек", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.



"В уходящем году правительство совместно с местными властями и другими партнёрами достигло значительного прогресса в решении проблем обманутых дольщиков и граждан, которые могли перейти в этот разряд. Так, были введены в эксплуатацию дома, в которых квартиры приобрели порядка 700 человек. Список проблемных объектов сократился с 21 позиции в начале года до 7 домов по состоянию на текущий момент", — отметил курирующий строительную сферу временно исполняющий обязанности зампреда областного правительства Максим Федосеев.



В настоящий момент решения своих жилищных проблем ждут ещё порядка 600 обманутых дольщиков.