Минстрой: в Калининградской области осталось только семь проблемных новостроек
Список проблемных объектов долевого строительства в Калининградской области сократился до семи домов. В среду, 28 декабря, первый замминистра строительства Калининградской области Николай Телевяк сообщил, что были введены в эксплуатацию ещё четыре проблемных объекта.
"Четыре проблемных дома ООО "Инвест", расположенных по улице Клары Цеткин, были сданы благодаря совместным усилиям правительства Калининградской области, региональной службы государственного архитектурно-строительного надзора и комитета по архитектуре и строительству администрации Калининграда. Таким образом, своих квартир накануне Нового года дождались 40 человек", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В уходящем году правительство совместно с местными властями и другими партнёрами достигло значительного прогресса в решении проблем обманутых дольщиков и граждан, которые могли перейти в этот разряд. Так, были введены в эксплуатацию дома, в которых квартиры приобрели порядка 700 человек. Список проблемных объектов сократился с 21 позиции в начале года до 7 домов по состоянию на текущий момент", — отметил курирующий строительную сферу временно исполняющий обязанности зампреда областного правительства Максим Федосеев.
В настоящий момент решения своих жилищных проблем ждут ещё порядка 600 обманутых дольщиков.
Также в правительстве сообщили, что последний корпус проблемной компании "Су-155"
будет сдан в начале следующего года. Помимо этого, во взаимодействии с правоохранительными органами удалось добиться заключения под стражу с реальными сроками нескольких должностных лиц, которые нарушили права дольщиков.
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