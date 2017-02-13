На "Крузенштерне" смонтировали и опробовали новую световую систему (видео)

На барке "Крузенштерн" смонтирована и опробована новая система освещения, которая будет презентована в День открытия навигации в конце апреля. Об этом сообщается на сайте БГА РФ.

Теперь парусник оборудован 15 прожекторами мощностью 200 Вт. Управление происходит при помощи пульта управления, который адаптирован и под музыкальное сопровождение, и под запись всевозможных программ. Система устроена по тому же принципу, по которому оборудуют освещение в театрах.



Линзы прожекторов имеют угол раскрытия луча света 45 градусов, чтобы освещать именно мачты "Крузенштерна", а не ненужную акваторию. Причём прожекторы достаточно энергосберегающие: они потребляют 0,2 кВт/ч.



Новшество было подготовлено в связи с 90-летнем барка. Идея у практикантов появилась в прошлом году в Антверпене, когда они сравнили "Крузенштерн" с другими судами и поняли, что барк освещён не так броско, как другие.



За четыре месяца были собраны средства, проведён анализ, расчёты освещения и моделирования. Всего в проекте участвовало более сотни человек.