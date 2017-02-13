В Минпромторге поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя со скидками
В Минпромторге поддерживают идею запрета продажи алкоголя со скидками. Об этом сообщает
RNS.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал предложение правильным. Он отметил, что скидки мотивируют население "быстрее покупать" спиртные напитки.
На рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продажи алкоголя со скидками был внесён в пятницу, 10 февраля. Его разработали депутаты от фракции ЛДПР.
Ранее в Роспотребнадзоре скидки на спиртные напитки посчитали
рекламой и предложили запретить подобные акции. Согласно статистике, 78% населения категорически не готовы оправдать неумеренное употребление алкоголя.
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