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Главная Новости Общество

Более 100 калининградцев 10 февраля примут участие в акции "На работу на велосипеде"

Автор: Константин Сериков
09 февраля 201719:09
  860 2
  • Скриншот с сайта акции
Скриншот с сайта акции
В пятницу, 10 февраля 2017 года, как минимум 115 калининградцев отправятся на работу на велосипедах.  Такие данные представлены на сайте международной акции  "На работу на велосипеде".
 
Согласно данным организаторов, Калининград – второй город в России (вслед за Санкт-Петербургом) по числу желающих отправится на работу на велосипеде, и 12-й в мире. Он опередил такие крупные города, как Монреаль, Хельсинки и Гетеборг. Больше всего желающих поехать на работу на велосипеде в хорватском Загребе – 493 человека.
 
Цель акции – продемонстрировать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю и общественному транспорту даже в холодное время года.
Желающие проехать до работы по заснеженным дорогам калининградцы могут присоединиться к этой акции и зарегистрироваться на сайте. В анкете, помимо имени, возраста и места работы, нужно указать свою страну и город проживания. Это требуется для статистики мероприятия.
Впрочем, поехать на работу на велосипеде можно и без регистрации.
 
Перед поездкой не лишним будет вспомнить правила дорожного движения и узнать несколько советов по культуре езды на велосипеде. Ведь по предварительным подсчётам, в Калининграде около 100 тысяч велосипедистов.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Му-Му Молчаливое
Му-Му Молчаливое #
09 февраля 201719:26
УМВД: из больницы Калининграда сбежали пациенты, представляющие опасность для окружающих
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Berg Olofsen
olofsen berg #
09 февраля 201721:27
Ну да, по снежной каше так здорово ездить на велосипедах, лавируя между неуправляемыми автомобилями.. Что за идиотизм?
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