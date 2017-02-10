Более 100 калининградцев 10 февраля примут участие в акции "На работу на велосипеде"

В пятницу, 10 февраля 2017 года, как минимум 115 калининградцев отправятся на работу на велосипедах. Такие данные представлены на сайте международной акции "На работу на велосипеде"
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Согласно данным организаторов, Калининград – второй город в России (вслед за Санкт-Петербургом) по числу желающих отправится на работу на велосипеде, и 12-й в мире. Он опередил такие крупные города, как Монреаль, Хельсинки и Гетеборг. Больше всего желающих поехать на работу на велосипеде в хорватском Загребе – 493 человека.
Цель акции – продемонстрировать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю и общественному транспорту даже в холодное время года.
Желающие проехать до работы по заснеженным дорогам калининградцы могут присоединиться к этой акции и зарегистрироваться на сайте. В анкете, помимо имени, возраста и места работы, нужно указать свою страну и город проживания. Это требуется для статистики мероприятия.
Впрочем, поехать на работу на велосипеде можно и без регистрации.
Перед поездкой не лишним будет вспомнить правила дорожного движения и узнать несколько советов по культуре езды на велосипеде. Ведь по предварительным подсчётам
, в Калининграде около 100 тысяч велосипедистов.
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