Минздрав: за полгода в России от гриппа умерло 22 человека

В России с сентября 2016 года от гриппа умерло 22 человека, среди них четверо детей. Об этом пишет РИА "Новости " со ссылкой на заведующую лабораторией гриппа НИИ вирусологии им. Ивановского Минздрава России Елену Бурцеву.



"Двадцать два человека, среди них четверо детей… с сентября", — сказала Бурцева.



Завлаборатории также сообщила, что за эпидемический сезон в прошлом году от осложнений, связанных с гриппом, скончалось около 700 человек.



Стоит отметить, что в Калининградской области Роспотребнадзор не сообщал о летальных случаях после гриппа. В начале февраля уровень заболеваемости в регионе Стоит отметить, что в Калининградской области Роспотребнадзор не сообщал о летальных случаях после гриппа. В начале февраля уровень заболеваемости в регионе опустился ниже эпидемического порога.