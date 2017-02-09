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Главная Новости Общество

Минздрав: за полгода в России от гриппа умерло 22 человека

15:22
  92 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В России с сентября 2016 года от гриппа умерло 22 человека, среди них четверо детей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заведующую лабораторией гриппа НИИ вирусологии им. Ивановского Минздрава России Елену Бурцеву.

"Двадцать два человека, среди них четверо детей… с сентября", — сказала Бурцева.

Завлаборатории также сообщила, что за эпидемический сезон в прошлом году от осложнений, связанных с гриппом, скончалось около 700 человек.

Стоит отметить, что в Калининградской области Роспотребнадзор не сообщал о летальных случаях после гриппа. В начале февраля уровень заболеваемости в регионе опустился ниже эпидемического порога.

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