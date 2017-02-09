Минздрав: за полгода в России от гриппа умерло 22 человека
В России с сентября 2016 года от гриппа умерло 22 человека, среди них четверо детей. Об этом пишет РИА "Новости
" со ссылкой на заведующую лабораторией гриппа НИИ вирусологии им. Ивановского Минздрава России Елену Бурцеву.
"Двадцать два человека, среди них четверо детей… с сентября", — сказала Бурцева.
Завлаборатории также сообщила, что за эпидемический сезон в прошлом году от осложнений, связанных с гриппом, скончалось около 700 человек.
Стоит отметить, что в Калининградской области Роспотребнадзор не сообщал о летальных случаях после гриппа. В начале февраля уровень заболеваемости в регионе опустился
ниже эпидемического порога.
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