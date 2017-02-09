Две пропавшие в Полесске 16-летние студентки вернулись в общежитие
Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Калининградской области
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В Полесске две студентки техникума, пропавшие 7 февраля, самостоятельно вернулись в общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Согласно предварительным данным, в отношении девушек не было совершено противоправных действий. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят по данному факту проверку и выясняют, где находились студентки.
Ранее сообщалось
, что девушки не вернулись ночевать в общежитие техникума. Предполагалось, что пропавшие могут находиться в Черняховске.
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