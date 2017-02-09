Две пропавшие в Полесске 16-летние студентки вернулись в общежитие

В Полесске две студентки техникума, пропавшие 7 февраля, самостоятельно вернулись в общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.



Согласно предварительным данным, в отношении девушек не было совершено противоправных действий. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят по данному факту проверку и выясняют, где находились студентки.