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В четверг на ГТРК "Калининград" пройдёт прямая линия с Алихановым по проблемам здравоохранения

14:24
  365 0
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В четверг, 9 февраля, врио губернатора региона Антон Алиханов ответит на вопросы жителей о проблемах здравоохранения. Об этом сообщает ГТРК "Калининград". 

Прямая линия начнётся в 20:00 на канале "Россия 1". Трансляция будет доступна и на сайте.

Калининградцы могут задать свои вопросы заранее. Их принимают через форму на портале ГТРК и по электронной почте tv@gtrk39.ru.

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