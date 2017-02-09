В четверг на ГТРК "Калининград" пройдёт прямая линия с Алихановым по проблемам здравоохранения
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В четверг, 9 февраля, врио губернатора региона Антон Алиханов ответит на вопросы жителей о проблемах здравоохранения. Об этом сообщает
ГТРК "Калининград".
Прямая линия начнётся в 20:00 на канале "Россия 1". Трансляция будет доступна и на сайте
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Калининградцы могут задать свои вопросы заранее. Их принимают через форму
на портале ГТРК и по электронной почте tv@gtrk39.ru.
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