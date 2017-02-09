В Калининградском зоопарке рассказали, как животные переносят мороз

Обитатели Калининградского зоопарка не страдают от наступивших морозов. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Теплолюбивые жирафы, слоны, тапиры, бегемоты, крокодилы уже давно переведены в тёплые помещения, так как совсем не приспособлены к местным холодам. Те, кто переносит их лучше, сейчас находятся на улице. Даже африканские страусы и кенгуру Беннета радуются снегу и комфортно чувствуют себя в своих вольерах. "Они все родились в средней полосе России. Они все привыкли к этим температурам. Безусловно, у них есть возможность зайти в свои тёплые дома, но, как ни странно, они предпочитают проводить время на снегу", — добавила пресс-секретарь. Единственное, что не нравится обитателям зоопарка, — это холодный, промозглый ветер.



Для борьбы с холодами вольеры утепляются по-разному. Например, в помещениях для кенгуру и страусов стоят красные лампы. Зебрам устраивают многослойную подстилку из сена и опилок.



В зимнее время у обитателей зоопарка меняется рацион питания. Ведь в этот период как и животным, так и людям нужно больше витаминов. Объём пищи увеличивается до полутора раз. Тапирам начинают давать рыбий жир, что не так-то просто. "Накормить тапира рыбьим жиром — это вам не хиханьки-хаханьки", — отметила Михайлова. Слоны употребляют зимой свёклу, дикобразы начинают есть сено, тюлени переходят на более жирную рыбу.