Таможенники задержали на границе калининградку с тремя центнерами польских продуктов

На посту МАПП "Мамоново" калининградские таможенники задержали жительницу области, которая пыталась ввезти более трёх центнеров запрещённых продуктов. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.



Женщина ехала на автомобиле марки "Ниссан", и пассажирскую таможенную декларацию она подавать не стала. При этом в багажном отсеке автомобиля в 9 дорожных сумках она везла 191 упаковку сосисок различных наименований, 160 упаковок разнообразных сыров, а также колбасы, паштет, сливочное масло, свиные колбаски и ветчину в ассортименте. Общий вес продуктов составил 329,5 кг. Владелица товара пояснила, что приобрела все эти деликатесы в Республике Польша, при этом ни товарного чека, ни ветеринарного сертификата предъявить не смогла.

Исходя из характера и количества ввозимого, продукция животного происхождения не относится к товарам для личного пользования и ввезена на территорию РФ в нарушение действующих мер нетарифного регулирования. Товар уничтожен, а в отношении россиянки возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 ("Недекларирование") и ст. 16.3 ("Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров") КоАП РФ.