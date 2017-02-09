Калининградский зоопарк собирается подать заявку на строительство пингвинника

В Калининградском зоопарке могут появиться пингвины. Об этом Клопс.Ru рассказала директор учреждения Светлана Соколова.
По её словам, зоопарк решил поучаствовать в конкурсе на получение гранта по программе приграничного сотрудничества Литвы и Калининградской области. Главной темой заявки будет проектирование вольера для пингвинов в Калининградском зоопарке. Конкурс начинается в марте, на оформление документации даётся три месяца, а результаты будут известны в конце года.
"У нас в Калининградской области много активных организаций, которые за прошедшие годы научились писать заявки. Поэтому конкуренция будет очень большая", — отметила Соколова.
В зоопарке уже выбрано подходящее место для нового вольера. "Согласно нашему мастер-плану, разработанному четыре года назад, предполагается использовать под него участок зоопарка, который находится непосредственно рядом с тюленями и сивучем", — объяснила директор.
В осуществлении затеи калининградцам сможет помочь новый партнёр — Морской музей Литвы, в котором уже есть пингвинник. Его специалисты поделятся опытом обустройства с калининградскими коллегами. "Даже если мы не выиграем, но получим друзей-партнёров, я думаю, что это тоже будет неплохо", — подчеркнула Соколова.
В начале 80-х годов в Калининградском зоопарке был вольер для пингвинов, которых привозили из рейсов моряки. Однако специалисты не обладали достаточными знаниями для содержания этих птиц, а птицы прибывали в основном больные — из-за неправильного ухода на корабле, поэтому вскоре умирали. Пингвинник просуществовал всего несколько лет, после чего был закрыт.
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