МУП "Чистота" потратит 1,3 млн на пакеты для мусора
МУП "Чистота" потратит более 1,3 млн рублей на приобретение пакетов для мусора. Соответствующая информация размещена
на официальном портале госзакупок.
На указанные средства планируется приобрести 600 пакетов объёмом 160 литров и 240 пакетов объёмом 240 литров. Мешки должны быть чёрного цвета и иметь прочное ровное дно со швом. Толщина плёнки пакетов, указанная в техническом задании, — не менее 60 мкм. В рулонах должно быть не более 10 мешков.
В октябре 2016 года на улице Соммера в Калининграде дворники собрали
опавшую листву в мешки для мусора и оставили их на проезжей части. В результате пакеты раздавили проезжающие по дороге машины. Мешки порвались, а листва оказалась на проезжей части.
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