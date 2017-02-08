Три улицы Калининграда назовут в честь Балтийского флота

Один из районов Калининграда назовут в честь Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Топонимическая комиссия Калининграда приняла решение назвать улицы в новом районе на юге города в честь первого флота России в преддверии знаменательной даты издания указа Петра I, положившего начало Балтийскому флоту.



По итогам обсуждения на заседании топонимической комиссии Калининграда на юге города появятся улицы Флагманская, Крейсерская, Фрегатная.



"Для жителей Калининграда Балтийский флот и исторические даты, которые связаны с его основанием, развитием, мощью, очень близки и представляют особую ценность, — отметил заместитель главы администрации, председатель топонимической комиссии Калининграда Артур Крупин. — На нём служили и служат тысячи калининградцев. Горожане с гордостью говорят: "Наш Балтийский флот". Топонимическая комиссия Калининграда не могла обойти вниманием знаковое событие, положившее начало Балтийскому флоту".