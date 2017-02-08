Украинец канатом перетащил через границу с Россией полтонны орехов
Украинец перетащил через границу с Россией 18 мешков грецких орехов общим весом в полтонны. Об этом пишет РИА "Новости",
ссылаясь на сообщение погрануправления ФСБ по Ростовской области.
Мужчину заметил погранотряд на окраине Ростовской области. Сообщается, что нарушитель пересёк границу легально, но при нём оказалось 18 мешков с грецкими орехами ориентировочной стоимостью 300 тысяч рублей без документов.
В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас рассматривается вопрос о выдворении гражданина Украины за пределы РФ. Также ему грозит штраф в размере до миллиона рублей.
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