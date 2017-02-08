В Калининграде
В Калининграде
-5 °C
днем
-11 °C
ночью
08 февраля 2017 г. 07:05
74 584 пользователей
за 24 часа на сайте
59.34 +0.44
Курс ММВБ на 08 февраля 2017, 07:00
63.44 +0.09
Курс ММВБ на 08 февраля 2017, 07:00
14.78 -0.1
Курс ЦБ на 08 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Мухомор: Выручка "ГорТранса" не растёт из-за недобросовестных кондукторов

07 февраля 201721:40
  2548 6
  • Фото Ивана Маркова
Фото Ивана Маркова
Выручка муниципального предприятия "Калинининград-ГорТранс" после повышения стоимости проезда осталась на уровне конца прошлого года. Об этом в эфире программы "Крупная тёрка" сообщил директор предприятия Анатолий Мухомор.
 
Глава предприятия отметил, что виной тому могут быть недобросовестные кондукторы. По его оценкам, таких на предприятии около половины состава.
 
Средняя зарплата у кондуктора – 23-25 тыс. рублей.  Она напрямую зависит от выручки, которую собирают работники. Также Анатолий Мухомор отметил нехватку кондукторов на предприятии. "Пока у нас нет билетов номиналом в 20 рублей, мы выдаем пассажирам два по 18 рублей, а некоторые выдают вместо двух билетов по одному", – пояснил Мухомор.
 
Отметим, с 1 февраля в Калининграде повысили тариф на общественном транспорте. Вместо 18 рублей поездка стала стоить 20 рублей.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
6 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
@lex
@lex #
07 февраля 201722:06
В день 6-8 поездок. Ни один кондуктор НИ РАЗУ не дал билтов на сумму меньшую, чем я платил. Дают все по 2 билета. В некоторых автобусах билеты выбивают на кассовом аппарате.

Люди стали чаще пользоваться маршрутками и ждут автобусов без пересадок.
Ответить Цитировать
pribalt_39 Russia
Russia pribalt_39 #
07 февраля 201722:23
1.Спросил  я в автобусе 27 маршрута у кондуктора, о белой официальной зарплате... Вы бы бы видели её лицо, усмешку в глазах, что я такой наивный, доверчивый... нашёл кого слушать, они Вам расскажут и не то. По сегодняшним временам, на зарплату 25000 рублей,  у него бы очередь стояла, значит нет такой зарплаты.
2. Про то что кондукторы выдают по одному билету, пока не видел, скажу, что сколько езжу, билеты дают всегда...
3.Мухомору, как плохому танцору, всегда, что-то мешает.
4. Своим нытьём, просто хотят оправдать намеченую выдачу дотаций для предприятия из бюджета, опять развод на деньги, граждане.
Ответить Цитировать
Сергей Никитин
Сергей Никитин #
07 февраля 201722:47
что, впрочем, не помешало г-ну Мухомору купить за счет ГорТранса служебный автомобиль за 2,1 млн рублей.
Кондуктору на такое надо более 1 млн. билетиков недодать. 
Ответить Цитировать
СусликБешеный
СусликБешеный #
07 февраля 201722:54
Да пусть не врет хитрая рожа! Дают кондукторы билеты нормально! И контроль на линии есть всегда. По крайне мере я езжу на 30-м автобусе, очень часто заходят, проверяют билеты. Кондукторы у него воруют, ага... Представляю, отработал кондуктор смену, сдал выручку, потом за угол зашел, завел свой X 6-й и с пафосом укатил. Анатолий Евгеньевич, как "опытный" управленец, собравший вокруг себя таких же "опытных" специалистов, в очередной раз обос.... Средняя ЗП кондуктора 25 тыс. рублей? ДА?! Только если она в две смены пашет как лошадь Пржевальского.
Ответить Цитировать
КонстантинРюмин
Рюмин Константин #
04:13
Истинная правда!По мнению Мухомора,все кондуктора ГорТранса - жуткие воры!Именно они  - главные виновники всех финансовых бед предприятия,а не его бездарное руководство.Взять хотя бы тот факт,что в штате контролеров - 12 человек,не считая их начальника,настоящей гадины,г-жи Полищук.Эти овчарки готовы написать на кондуктора акт за любую мелочь,типа необилеченного пассажира,зашедшего только что,или проданного школьного билета школьнику,не имеющему при себе справки. 1 февраля устроили настоящую облаву на кондукторов,написали кучу актов и это при том,что был первый день работы по новому тарифу и вместо того,чтобы помочь кондукторам в этот день,они мотали им нервы.И это при том,что кондукторов катастрофически не хватает,если не закрыт какой-нибудь выход во вторую смену на автобусе - забирается кондуктор с трамвая или троллейбуса(те,соответственно,заходят в депо и больше не выпускаются).Молодые девчонки приходят,немного поработают в этом дурдоме и в ужасе убегают!Работают,в основном,только те,кто уже привык.Зато 12 контролеров!Посчитайте их общую зарплату - да все кондуктора ГорТранса вместе взятые столько не уворуют за месяц!Об этом г-н Мухомор ничего не знает?Еще одно доказательство его "профессионализма".Его и всех его бесконечных замов и остальных "нахлебников", имеющих о городском общественном транспорте такое же понятие,как слушательница хореографических курсов о сельском хозяйстве.
Ответить Цитировать
КонстантинРюмин
Рюмин Константин #
03:22
Да ладно!А может,всему виной непомерно раздутый и продолжающий раздуваться штат управленцев?С зарплатами,несравнимыми ни с водительскими,ни с кондукторскими?Как 17.00 - целая армия выходит из управления,как с большого завода!А машина служебная у Вас сколько стоит,г-н Мухомор?А Вам не стыдно ездить на такой машине,в то время,когда нет денег на зарплату водителям и кондукторам?А у Вас нет желания хоть раз приехать на предприятие,когда начинаются вечерние заходы автобусов и посмотреть,что там творится?С коллективом пообщаться,а?Много интересного о себе бы узнали!Водители в очереди на единственную(!) заправку,а затем на мойку проводят по 1-1,5 часа,которые им никто не оплачивает!А это болото для постановки автобусов на ночь?Оттуда без резиновых сапог выйти нереально!А Вы все,что можете - это пугать водителей на инструктаже,дескать,еще раз на меня пожалуетесь - я вам покажу"кузькину мать"!Стыд Вам и позор,как руководителю!!!!
Ответить Цитировать

Главные темы дня

В Калининграде в неогороженной крещенской проруби утонул 17-летний парень
07 февраля 201708:12
  17631 36
В Калининграде в неогороженной крещенской проруби утонул 17-летний парень
Калининградские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в маршрутках до 30 рублей
Фото горячей новости
07 февраля 201716:49
  4179 5
Двое инвалидов скончались во время вспышки кишечной инфекции в доме престарелых Пионерского
Фото горячей новости
07 февраля 201716:43
  3109 0
Очевидцы: в Калининграде из-за гололёда на нескольких улицах образовались "паровозы" из столкнувшихся машин (фото, видео)
Фото горячей новости
07 февраля 201714:41
  9168 8  
В Калининграде на карантин закрыты шесть школ (список)
Фото горячей новости
07 февраля 201711:58
  7769 0

Лента новостей

Картинка
На ул. Куйбышева ночью горела "Тойота Камри"
07:03
  1 0
Картинка
Хлеб, соль и искусство: "Твой Бро" побывал на выставке "Рядом с лесом"
07 февраля 201722:30
  398 0
Картинка
В Калининграде задержали подозреваемых в 15 автокражах
07 февраля 201722:04
  1467 1
Картинка
Мухомор: Выручка "ГорТранса" не растёт из-за недобросовестных кондукторов
07 февраля 201721:40
  2522 6

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
зампред регионального отделения Ассоциации юристов России
Прилипалы со значками: про "молодёжных политиков" в Калининграде
  10330 3
Фото автора
Анна Новицкая
журналист
Один раз не...: как власти оправдывают домашнее насилие
  3505 2
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo