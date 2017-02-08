Мухомор: Выручка "ГорТранса" не растёт из-за недобросовестных кондукторов

Выручка муниципального предприятия "Калинининград-ГорТранс" после повышения стоимости проезда осталась на уровне конца прошлого года. Об этом в эфире программы "Крупная тёрка" сообщил директор предприятия Анатолий Мухомор.

Глава предприятия отметил, что виной тому могут быть недобросовестные кондукторы. По его оценкам, таких на предприятии около половины состава.

Средняя зарплата у кондуктора – 23-25 тыс. рублей. Она напрямую зависит от выручки, которую собирают работники. Также Анатолий Мухомор отметил нехватку кондукторов на предприятии. "Пока у нас нет билетов номиналом в 20 рублей, мы выдаем пассажирам два по 18 рублей, а некоторые выдают вместо двух билетов по одному", – пояснил Мухомор.