Приюту-передержке для диких животных "Клюквенное" срочно требуются две тонны сена
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области приют-передержка "Клюквенное" обращается к жителям региона с просьбой о помощи: запасов сена для диких животных с трудом хватит до конца недели. Об этом Клопс.Ru рассказала волонтёр приюта Светлана Санина.
По словам зоозащитницы, сейчас передержке нужно хотя бы две тонны сена, чтобы пережить зиму. На одного кабана уходит 100 килограммов сена в месяц, а их на передержке сейчас четыре. И это не единственные подопечные "Клюквенного": только в январе на передержку поступили 40 лебедей, а ещё здесь живут норка, совы, вороны и другие питомцы. Нынешняя зима выдалась очень тяжёлой, и много раненых животных сейчас находится на передержке. Владелица приюта Вера Неклюдова заготавливала сено сама, однако запасы подошли к концу.
Помимо этого, на корм лебедям требуется белый хлеб — к субботе запасы закончатся, и лебедям нечего будет есть. Желающие помочь могут обратиться
напрямую к волонтёрам.
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