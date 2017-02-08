В Калининграде на организацию Дня города готовы потратить более 11 млн рублей

В Калининграде объявлен конкурс по выбору подрядчика, который будет заниматься подготовкой и проведением Дня города. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.



Заявку на участие можно будет подать с завтрашнего дня. Принимать их будут до 28 февраля. Стартовая цена контракта составляет более 11 млн рублей. Выполнить условия тендера подрядчик должен до 1 июня.

Победитель аукциона должен будет организовать и провести гала-концерт на площади у Дома Советов, фестиваль джазовых коллективов в сквере у памятника Шиллеру, фестиваль классической музыки в сквере имени Шопена на улице Коммунальной.



В рамках Дня города планируется также провести праздник, посвящённый рыбакам, в Центральном парке культуры и отдыха, акцию "Добрый Калининград" с участием творческих коллективов национально-культурных автономий, тематический вечер-встречу для ветеранов.



Состоится в Калининграде Международный музыкальный фестиваль "Когда звучат улицы". Планируется также организовать пешеходную зону протяжённостью не менее 1,5 километра. Праздничные мероприятия будут организованы и в районах улиц Карташева, Заводской и улицы Мира в Чкаловске.

В 2016 году на проведение Дня города в бюджете Калининграда было предусмотрено 6,9 млн рублей. 15, млн рублей из этой суммы потратили на фейерверк.