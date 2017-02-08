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Главная Новости Общество

В Калининграде на организацию Дня города готовы потратить более 11 млн рублей

07 февраля 201716:45
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде объявлен конкурс по выбору подрядчика, который будет заниматься подготовкой и проведением Дня города. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Заявку на участие можно будет подать с завтрашнего дня. Принимать их будут до 28 февраля. Стартовая цена контракта составляет более 11 млн рублей. Выполнить условия тендера подрядчик должен до 1 июня.
 
Победитель аукциона должен будет организовать и провести гала-концерт на площади у Дома Советов, фестиваль джазовых коллективов в сквере у памятника Шиллеру, фестиваль классической музыки в сквере имени Шопена на улице Коммунальной.

В рамках Дня города планируется также провести праздник, посвящённый рыбакам, в Центральном парке культуры и отдыха, акцию "Добрый Калининград" с участием творческих коллективов национально-культурных автономий, тематический вечер-встречу для ветеранов.

Состоится в Калининграде Международный музыкальный фестиваль "Когда звучат улицы". Планируется также организовать пешеходную зону протяжённостью не менее 1,5 километра. Праздничные мероприятия будут организованы и в районах улиц Карташева, Заводской и улицы Мира в Чкаловске.
 
В 2016 году на проведение Дня города в бюджете Калининграда было предусмотрено 6,9 млн рублей. 15, млн рублей из этой суммы потратили на фейерверк.

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
07 февраля 201718:06
Да не надо никакого Дня Города!
"Что за пир во время чумы!"
Не надо платить "лавэ" безголосой "попсе."
Не надо сальных выступлений местечковых чинуш, с красными лицами, "шире газеты"....
Раздайте эти деньги тем, кто в них нуждается по настоящему.
Детям страдающим онкозаболеваниями, инвалидам, которые отработали всю жизнь на это государство, а сейчас никому стали не нужны, влачат жалкое существование..
Так будет лучше для всех, честнее, справедливее.....
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вот такумка
умка вот так #
07 февраля 201719:47
2016 год - 6,5 лимонов, 2017 - 11 лимонов. Работников культуры, работников дополнительного образования в школах (кружки), работников Дюцей (дворцов пионеров, юношества) получающих копейки - сократили. Зато там, где есть интерес (бизнес) у депутатов (реклама, изготовление плакатов, и т.д.) - наоборот суммы увеличивают и увеличивают. А как же сокращение бюджета, господа мэры-пэры, депутаты?! Вот там, где нет "интересса" (день семьи, соц. работника, медиков, учителей, день матери, инвалида и других социальных праздников) - вот там суммы на проведение снизились в три раза. Да когда же вы, руководители города и депутаты, нажрётесь?! Слово совесть вам знакомо?! Ведь народ же не дурак, всё видят и все читают и считают. Как вы предстанете перед Господом?! Или ваша Вера только на словах?!
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